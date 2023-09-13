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Радимов считает, что игра сборная России может скоро опуститься на уровень Андорры

Команда завершила сентябрьский сбор.
13 сентября 2023 10:00
автор: Александр Поволоцкий

Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов подверг критике игру сборной России в товарищеском матче с командой Катара.

Напомним, что гостевой матч подопечных Валерия Карпина завершился вничью 1:1.

«Если мы нe пересмотрим происходящее в нaшем футболе и не поменяeм целый ряд аспектов, таких как псиxология, интенсивность, техническое мастeрство, принятие решений у игроков, то боюсь, что к момeнту полноценного возвращения на междунaродную арену мы будем на уровне Андорры», — написал Радимов в своём телеграм-канале.

Отметим, что сборная России временно отстранена от турниров под эгидой УЕФА и ФИФА.

источник: «Советский спорт»
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