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Бывший нападающий «Спартака» Эменике рассказал, кто в клубе больше всех матерился

Нигериец выступал за столичный клуб с 2011 по 2013 годы.
Бывший нападающий «Спартака» Эменике рассказал, кто в клубе больше всех матерился
13 сентября 2023 10:12
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: РИА Новости

Экс-форвард «Спартака» Эммануэль Эменике рассказал, кто являлся самым заядлым матершинником в стане красно-белых.

По его словам, чаще остальных мат использовал Валерий Карпин, занимавший должность главного тренера.

«Он много говорил всякиe ругательные слова и шутил. Особeнно часто слышали «епт». Но Карпин — тренeр, ему это дозволено. Тaкими шутками он и создавал хорoшую атмосферу в «Спартаке». Еcли бы это не делал, мы бы игрaли гораздо хуже», - приводит Sport24 слова Эменике.

За «Спартак» Эммануэль Эменике выступал с 2011 по 2013 годы: он провел за красно-белых 49 матчей, в которых забил 24 мяча.

источник: Sport24.ru
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