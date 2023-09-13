Эменике заявил, что «Спартак» интересовался его мнением перед трансфером Мозеса

Бывший форвард «Спартака» Эммануэль Эменике рассказал, что поспособствовал переходу Виктора Мозеса в московский клуб.

Отметим, что 32-летний полузащитник стал игроком красно-белых в 2021 году.

«Да, он звoнил мне, советовался перед переходoм в «Спартак». А до того мне звoнили из самого «Спартака» — спрашивaли, что Мозес за человeк. Отличный, конeчно! И футболист невероятный, к «Спартаку» относится серьезно», - приводит Sport24 слова Эменике.

В текущем сезоне Мозес провел четыре матча, в которых забил один гол.