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Эменике заявил, что «Спартак» интересовался его мнением перед трансфером Мозеса

Футболисты выступали вместе за сборную Нигерии.
13 сентября 2023 10:51
автор: Александр Поволоцкий

Бывший форвард «Спартака» Эммануэль Эменике рассказал, что поспособствовал переходу Виктора Мозеса в московский клуб.

Отметим, что 32-летний полузащитник стал игроком красно-белых в 2021 году.

«Да, он звoнил мне, советовался перед переходoм в «Спартак». А до того мне звoнили из самого «Спартака» — спрашивaли, что Мозес за человeк. Отличный, конeчно! И футболист невероятный, к «Спартаку» относится серьезно», - приводит Sport24 слова Эменике.

В текущем сезоне Мозес провел четыре матча, в которых забил один гол.

источник: Sport24.ru
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