Агент Клоппа подтвердил информацию, что тренер не возглавит сборную Германии

Футбольный агент Марк Косицке, клиентом которого является главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, заявил, что немецкий специалист не возглавит сборную Германии, из которой ранее был уволен Ханс-Дитер Флик.

«Юрген имеет долгосрочный контракт с «Ливерпулем» и недоступен для позиции главного тренера национальной команды», — цитирует Косицке журналист The Athletic Джеймс Пирс.

Ранее сообщалось, что Юрген Клопп вошёл в шорт-лист тренеров, в которых DFB видит потенциальную замену для уволенного из немецкой национальной команды Ханс-Дитера Флика.