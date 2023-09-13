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Агент Клоппа подтвердил информацию, что тренер не возглавит сборную Германии

Немецкий специалист остаётся в «Ливерпуле».
13 сентября 2023 10:33
автор: Виталий Овсянников

Футбольный агент Марк Косицке, клиентом которого является главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, заявил, что немецкий специалист не возглавит сборную Германии, из которой ранее был уволен Ханс-Дитер Флик.

«Юрген имеет долгосрочный контракт с «Ливерпулем» и недоступен для позиции главного тренера национальной команды», — цитирует Косицке журналист The Athletic Джеймс Пирс.

Ранее сообщалось, что Юрген Клопп вошёл в шорт-лист тренеров, в которых DFB видит потенциальную замену для уволенного из немецкой национальной команды Ханс-Дитера Флика.

источник: The Athletic
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