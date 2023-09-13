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«Рубин» договорился о переходе с экс-полузащитником «Бордо» и «Сент-Этьена»

Валентин Вада перейдет в Казань.
13 сентября 2023 10:57
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 13 сентября, издание Sport24, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что центральный полузащитник Валентин Вада в ближайшее время перейдет в казанский «Рубин».

Отмечается, что стороны уже договорились о подписании контракта.

В минувшем сезоне 27-летний аргентинский полузащитник выступал за «Сарагосу». Летом он покинул испанский клуб после окончания контракта. Вада провёл 38 встреч, забил четыре гола и оформил три ассиста.

Ранее аргентинец выступал за «Бордо» и «Сент-Этьен» во французском чемпионате. Также у него есть опыт игры за «Тенерифе» и «Альмерию».

источник: Sport24.ru
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