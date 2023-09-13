ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Я не хотел работать с Ташуевым». Владислав Карапузов – об уходе из «Ахмата»

В межсезонье полузащитник перешёл в «Пари НН» на правах аренды.
13 сентября 2023 11:13
автор: Виталий Овсянников

Полузащитник московского «Динамо» Владислав Карапузов, выступающий за «Пари НН» на правах аренды, рассказал, по какой причине он решил уйти из «Ахмата» после завершения минувшего сезона.

«Я не захотел работать с Ташуевым. Руководству клуба я сказал, что очень им благодарен за два года. При других обстоятельствах я бы перешёл в «Ахмат», но не к этому тренеру», — цитирует Карапузова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 23-летний полузащитник провёл за нижегородский клуб семь матчей, в которых не отметился результативными действиями.

источник: «РБ-Спорт»
Жирков – о шансах «Зенита» на чемпионство: Питер до сих пор главный фаворит
В новом сезоне РПЛ команда Сергея Семака идет на 2-й позиции.
13.09.2023 11:23
Футбол
автор: Никита Плохих
«Рубин» договорился о переходе с экс-полузащитником «Бордо» и «Сент-Этьена»
Валентин Вада перейдет в Казань.
13.09.2023 10:57
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Эменике заявил, что «Спартак» интересовался его мнением перед трансфером Мозеса
Футболисты выступали вместе за сборную Нигерии.
13.09.2023 10:51
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Агент Клоппа подтвердил информацию, что тренер не возглавит сборную Германии
Немецкий специалист остаётся в «Ливерпуле».
13.09.2023 10:33
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Президент «Торпедо» рассказал, когда клуб начнёт играть на новой арене
Команда выступает в Первой лиге.
13.09.2023 10:30
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Бывший нападающий «Спартака» Эменике рассказал, кто в клубе больше всех матерился
Бывший нападающий «Спартака» Эменике рассказал, кто в клубе больше всех матерился
Нигериец выступал за столичный клуб с 2011 по 2013 годы.
13.09.2023 10:12
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.