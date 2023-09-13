«Я не хотел работать с Ташуевым». Владислав Карапузов – об уходе из «Ахмата»

Полузащитник московского «Динамо» Владислав Карапузов, выступающий за «Пари НН» на правах аренды, рассказал, по какой причине он решил уйти из «Ахмата» после завершения минувшего сезона.

«Я не захотел работать с Ташуевым. Руководству клуба я сказал, что очень им благодарен за два года. При других обстоятельствах я бы перешёл в «Ахмат», но не к этому тренеру», — цитирует Карапузова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 23-летний полузащитник провёл за нижегородский клуб семь матчей, в которых не отметился результативными действиями.