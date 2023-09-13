Жирков – о шансах «Зенита» на чемпионство: Питер до сих пор главный фаворит

Экс-футболист «Зенита» Юрий Жирков высказался о возможном прекращении гегемонии сине-бело-голубых в чемпионате России.

«Думаю, что «Зенит» сможет справиться со всеми трудностями. Он до сих пор главный фаворит на чемпионство, у команды очень приличный состав. Хотя все остальные претенденты также могут побороться и отнять очки», – заявил Жирков «Советскому спорту».

В новом сезоне РПЛ команда Сергея Семака идет на 2-й позиции, уступая лидирующему «Краснодару» 3 очка.

Ранее о положении «Зенита» высказался тренер питерской команды Анатолий Тимощук.