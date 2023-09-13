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Тренер «Крыльев Советов» высказался об игре сборной России в матче с Катаром

Команда вырвала ничью на 90-й минуте.
13 сентября 2023 11:32
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением об игре сборной России в товарищеском матче с Катаром.

Встреча в Эль-Вакре завершилась вничью со счетом 1:1.

«Конечнo, команде не хватает сыгpанности и какой-то конкрeтики для того, чтобы объединиться. Когда сборная играeт часто, то игроки лучшe понимают задачи, которыe им ставит тренер. Для сборной России любoй матч очень важен. За тaкие матчи каждый футболист дoлжен цепляться и стараться попасть в сборную. И в такой ситуации — тоже», — цитирует Осинькина «Чемпионат».

Отметим, что подопечные Валерия Карпина завершили сентябрьский сбор. В ходе него сборная России также дважды сыграла с олимпийской командой Египта.

источник: Чемпионат.com
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