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Нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон сообщил о планах обратиться к психологу

Бразильскому форварду необходима психологическая помощь.
13 сентября 2023 11:40
автор: Виталий Овсянников

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Бразилии Ришарлисон признался, что желает в ближайшее время обратиться за помощью к психологу.

«На поле я счастливый командный игрок. Но последние пять месяцев были неспокойными вне поля для меня. Сейчас дома всё в порядке. Люди, которые размышляли лишь о моих деньгах, ушли. Я возвращаюсь в Англию и собираюсь посетить психолога. Я сделаю это для того, чтобы стать сильнее», — цитирует Ришарлисона Globo Esporte.

В 2023 году форвард провёл 29 встреч за национальную команду Бразилии и лондонский «Тоттенхэм», в которых забил два мяча.

источник: Globo Esporte
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