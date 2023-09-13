«Рубин» подтвердил, что заинтересован в подписании Валентина Вады

Представители «Рубина» выступили с официальным комментарием по информации об интересе клуба к полузащитнику Валентину Ваде. 27-летний аргентинец находится в статусе свободного агента.

«Рубин» действительно заинтересован в подписании полузащитника Валентина Вады. Ясность касательно потенциального перехода игрока наступит в ближайшие дни».

К слову, последним клубом футболиста была «Сарагоса», которую он покинул этим летом в связи с истечением срока контракта. В прошлом сезоне аргентинец провел за испанскую команду 38 матчей, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.