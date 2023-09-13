Максим Деменко сравнил сборную России с Германией

Бывший полузащитник московского «Спартака» Максим Деменко прокомментировал последние результаты сборной России.

«У нас сейчас идет становление команды, но можно посмотреть и на другие сборные. Вот Германия. Там поменялось поколение, много молодых новых игроков, поменялся тренер, и они сейчас в поиске нового. Проиграли Японии — 1:4, когда такое было, чтоб сборная Германии крупно проигрывала Японии? Но даже у нее есть серьезные проблемы», — цитирует Деменко «Газета.Ru».

Напомним, 12 сентября российская сборная сыграла вничью (1:1) против сборной Катара. На 70-й минуте первый гол забил нападающий сборной Катара Ахмед Алаэльдин. На 90-й минуте встречи сборной России удалось сравнять счёт - отличился Александр Солдатенков.