«Можно сказать, что все футболисты получили премию». Карпин — о матче с Катаром

Российский специалист Валерий Карпин, возглавляющий сборную России, заявил, что в товарищеской игре против Катара дал возможность всем полевым игрокам выйти на поле.

«В этот раз все футболисты вышли на поле, потому что катарцы разрешили сделать 12 замен. Да, дал почувствовать всем игру за сборную, получили все премию, так скажем, за работу, которую провели за время сборов», — цитирует Карпина ТАСС.

Напомним, 12 сентября российская сборная сыграла вничью (1:1) против сборной Катара. На 70-й минуте первый гол забил нападающий сборной Катара Ахмед Алаэльдин. На 90-й минуте встречи сборной России удалось сравнять счёт - отличился Александр Солдатенков.