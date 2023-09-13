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«Все были довольны». Давила – о реакции в сборной Чили на переход в ЦСКА

25-летний полузащитник перешел в клуб РПЛ из мексиканского «Леона».
13 сентября 2023 13:25
автор: Виталий Овсянников

Полузащитник ЦСКА Виктор Давила рассказал о реакции в сборной Чили на его переезд в РПЛ.

«Тренерский штаб сборной Чили был очень доволен тем, что я перешел в ЦСКА. Я принял на себя эту ответственность. Когда тебя приглашает клуб из такой сильной лиги — это шаг вперед. Все восприняли мой переход с воодушевлением и были довольны», — заявил Давила в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне РПЛ чилийский полузащитник успел провести два матча за ЦСКА, в которых не отметился результативными действиями.

источник: «Спорт-Экспресс»
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