«Все были довольны». Давила – о реакции в сборной Чили на переход в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Виктор Давила рассказал о реакции в сборной Чили на его переезд в РПЛ.

«Тренерский штаб сборной Чили был очень доволен тем, что я перешел в ЦСКА. Я принял на себя эту ответственность. Когда тебя приглашает клуб из такой сильной лиги — это шаг вперед. Все восприняли мой переход с воодушевлением и были довольны», — заявил Давила в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне РПЛ чилийский полузащитник успел провести два матча за ЦСКА, в которых не отметился результативными действиями.