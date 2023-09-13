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Жирков - об обучении на тренера: хожу на курсы, чтобы дома не сидеть

Бывший игрок «Зенита» отметил, что ему пока не поступали предложение о работе.
13 сентября 2023 13:34
автор: Никита Плохих

Экс-футболист сборной России, «Зенита» и «Челси» Юрий Жирков рассказал корреспонденту «Советского спорта», как проходит его обучение на тренера в академии РФС.

«Я думаю, все со мной согласятся, что очень тяжело учиться чему-то новому. Всё делается на компьютере, в том числе и домашнее задание, которое нам задают. Я с компьютером на «вы», поэтому сложно даётся, ни в чём не разбираюсь, пока что приходится просить сына что-то сделать, скачать и помочь. Без него пока не справляюсь, но стараюсь запоминать, что он там нажимает. Если честно, просто пошёл учиться, чтобы дома не сидеть. Потому что дни проходят буднично, детей в школу, ребёнка на тренировку, ещё какая-то рутина. Я пока об этом не думал, мне ещё пока ничего не дали, лицензии нет, ещё рано об этом говорить», - сказал Жирков.

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источник: «Советский спорт»
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