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«Манчестер Юнайтед» заключит контракт, который станет крупнейшим в мировом футболе

Сделка превзойдет подобные аналоги.
13 сентября 2023 13:49
автор: Степан Шереметьев

Появилась информация о том. какие деньги будет зарабатывать «Манчестер Юнайтед» по контракту с новым титульным спонсором.

По данным Thee Telegrap, соглашение с компанией Qualcomm Technologies, которое вступит в силу с сезона-2024/25, будет приносить манкунианскому клубу 60 млн фунтов в год.

Это будет крупнейшая подобная сделка в мировом футболе, которая превзойдет контракт «Реала» с авиакомпанией Fly Emirates. На футболках «МЮ» при этом будет размещен логотип производимых Qualcomm чипсетов Snapdragon.

источник: The Telegraph
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