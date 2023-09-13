ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Он хочет лучшего для ребят». Иванов поддержал слова Карпина об отъезде россиян

Мнение президента «Урала».
13 сентября 2023 13:51
автор: Виталий Овсянников

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал слова главного тренера российской сборной Валерия Карпина, который дал совет футболистам уезжать выступать в зарубежные лиги, если есть такая возможность.

«У нас довольно-таки приличный чемпионат. Но, конечно, нам не хватает еврокубков. Если уезжать, то в хороший чемпионат и клубы, а не второсортные. Он же хочет лучшего для ребят, так сборная действительно будет сильнее. Но я его поддерживаю. Просто не надо уезжать ради того, чтобы просто уехать», — сказал Иванов в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Напомним, 12 сентября российская сборная сыграла вничью (1:1) против сборной Катара. На 70-й минуте первый гол забил нападающий сборной Катара Ахмед Алаэльдин. На 90-й минуте встречи сборной России удалось сравнять счёт - отличился Александр Солдатенков.

источник: «Спорт-Экспресс»
В «Крыльях Советов» объяснили решение клуба выкупить у «Локомотива» права на Бабкина
Футболист перебрался в самарский клуб.
13.09.2023 14:28
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Барселона» близка к продлению контрактов с двумя молодыми футболистами
Переговоры ведет спортивный директор клуба Деку.
13.09.2023 14:20
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Юрий Жирков: российские клубы могли бы выиграть ЛЕ, если бы не отстранение
Мнение обладателя Кубка УЕФА-2005.
13.09.2023 14:19
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Манчестер Юнайтед» заключит контракт, который станет крупнейшим в мировом футболе
Сделка превзойдет подобные аналоги.
13.09.2023 13:49
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Жирков - об обучении на тренера: хожу на курсы, чтобы дома не сидеть
Бывший игрок «Зенита» отметил, что ему пока не поступали предложение о работе.
13.09.2023 13:34
Футбол
автор: Никита Плохих
«Все были довольны». Давила – о реакции в сборной Чили на переход в ЦСКА
25-летний полузащитник перешел в клуб РПЛ из мексиканского «Леона».
13.09.2023 13:25
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.