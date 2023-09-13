«Он хочет лучшего для ребят». Иванов поддержал слова Карпина об отъезде россиян

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал слова главного тренера российской сборной Валерия Карпина, который дал совет футболистам уезжать выступать в зарубежные лиги, если есть такая возможность.

«У нас довольно-таки приличный чемпионат. Но, конечно, нам не хватает еврокубков. Если уезжать, то в хороший чемпионат и клубы, а не второсортные. Он же хочет лучшего для ребят, так сборная действительно будет сильнее. Но я его поддерживаю. Просто не надо уезжать ради того, чтобы просто уехать», — сказал Иванов в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Напомним, 12 сентября российская сборная сыграла вничью (1:1) против сборной Катара. На 70-й минуте первый гол забил нападающий сборной Катара Ахмед Алаэльдин. На 90-й минуте встречи сборной России удалось сравнять счёт - отличился Александр Солдатенков.