«Барселона» близка к продлению контрактов с двумя молодыми футболистами

«Барселоны» готовится продлить контракты с молодыми футболистами клуба.

Как сообщает на своей странице в соцсети журналист Фабрицио Романо, речь идёт о полузащитнике Ламине Ямале и защитнике Алексе Бальде. Инсайдер ссылается на слова спортивного директора «Барселоны» Деку.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Ямал принял участие в четырёх матчах сине-гранатовых, в которых отметился одной результативной передачей. В свою очередь, Бальде сыграл в трёх матчах Ла Лиги, но не отметился в них голевыми действиями.

После четырёх туров «Барселона» набрала 10 очков и на текущий момент находится на третьей строчке турнирной таблицы.