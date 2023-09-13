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«Барселона» близка к продлению контрактов с двумя молодыми футболистами

Переговоры ведет спортивный директор клуба Деку.
13 сентября 2023 14:20
автор: Александр Поволоцкий

«Барселоны» готовится продлить контракты с молодыми футболистами клуба.

Как сообщает на своей странице в соцсети журналист Фабрицио Романо, речь идёт о полузащитнике Ламине Ямале и защитнике Алексе Бальде. Инсайдер ссылается на слова спортивного директора «Барселоны» Деку.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Ямал принял участие в четырёх матчах сине-гранатовых, в которых отметился одной результативной передачей. В свою очередь, Бальде сыграл в трёх матчах Ла Лиги, но не отметился в них голевыми действиями.

После четырёх туров «Барселона» набрала 10 очков и на текущий момент находится на третьей строчке турнирной таблицы.

источник: «Советский спорт»
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