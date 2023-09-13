Юрий Жирков: российские клубы могли бы выиграть ЛЕ, если бы не отстранение

Экс-футболист ЦСКА, «Зенита» и «Челси» Юрий Жирков порассуждал о том, как бы российские клубы выступали в еврокубках в текущем сезоне.

«Верю ли я, что российский клуб снова выиграет Лигу Европы? Сейчас есть третий кубок — Лига конференций. Почему бы его нашим клубам не выиграть? Мне кажется, нашим клубам можно было бы и Лигу Европы выиграть, если бы не отстранение. Но мы нигде не играем», — цитирует Жиркова «РБ Спорт».

Напомним, 40-летний экс-футболист выиграл Кубок УЕФА в 2005 году в составе ЦСКА. Также Жирков становился бронзовым призёром Евро-2008, выступая за сборную России.