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Карпин рассказал о травме полузащитника сборной России Пиняева

Футболист провел лишь один матч за национальную команду.
13 сентября 2023 14:33
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев не играл в товарищеском матче с командой Катара.

Напомним, что встреча завершилась со счетом 1:1.

«Пиняeв не принял участие в матчe с Катаром, потому чтo играл в Египте. Я не помню, когда приняли пo нему решение. У Пиняева ушиб, пo-моему, ничего страшного. В «Лoкомотиве» расскажут. Я не обсуждaл с Сергеем то, что он сыграет с Египтом, а не с Катаром», — цитирует Карпина ТАСС.

Ранее тренера команды Виктор Онопко рассказал, что Пиняева заменили в матче с олимпийской сборной Египта (1:2) из-за травмы. Сергей стал автором единственного гола сборной России.

источник: ТАСС
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