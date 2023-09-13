В «Крыльях Советов» объяснили решение клуба выкупить у «Локомотива» права на Бабкина

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко объяснил решение самарского клуба выкупить у «Локомотива» права на полузащитника Сергея Бабкина.

«Сергей ярко проявил себя на старте чемпионата. Заслужил вызов в сборную, хоть и не смог туда поехать, но это говорит о многом.», — приводит слова функционера пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что в соглашении не предусмотрена опция обратного выкупа Бабкина для «Локомотива». Контракт будет рассчитан до 2027 года.

В составе »Крыльев» Бабкин провел восемь матчей, в которых отметился двумя забитыми голами.