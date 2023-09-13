Новый спортивный директор «Барселоны» Деку заявил, что возращение Месси было невозможно

Сегодня, 13 сентября, Деку был представлен в качестве нового спортивного директора «Барселоны».

На презентации он рассказал о своём отношении к Лионелю Месси.

«Лео — мой друг. Мы все хотели, чтобы он вернулся, но это было невозможно по ряду причин, о которых мы все уже знаем. Он лучший футболист в истории клуба. Я вижу, что он счастлив и получает удовольствие в «Интер Майами». Я желаю ему всего наилучшего», — цитирует Деку издание Mundo Deportivo.

Напомним, Лионель Месси перешёл из «ПСЖ» в «Интер Майами» летом 2023 года на правах свободного агента.