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Новый спортивный директор «Барселоны» Деку заявил, что возращение Месси было невозможно

Португалец занял новую должность в каталонском клубе.
13 сентября 2023 14:49
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 13 сентября, Деку был представлен в качестве нового спортивного директора «Барселоны».

На презентации он рассказал о своём отношении к Лионелю Месси.

«Лео — мой друг. Мы все хотели, чтобы он вернулся, но это было невозможно по ряду причин, о которых мы все уже знаем. Он лучший футболист в истории клуба. Я вижу, что он счастлив и получает удовольствие в «Интер Майами». Я желаю ему всего наилучшего», — цитирует Деку издание Mundo Deportivo.

Напомним, Лионель Месси перешёл из «ПСЖ» в «Интер Майами» летом 2023 года на правах свободного агента.

источник: El Mundo Deportivo
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