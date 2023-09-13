Сафонов рассказал о конкуренции с Агкацевым в «Кранодаре»

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о конкуренции в клубе со Станиславом Агкацевым.

Отметим, что в финале Кубка России против ЦСКА в воротах «быков» играл 21-летний футболист.

«Я адекватный, тогда было понятно, что мы не боремся за медали и не вылетаем. Понимал, что моя помощь команде не нужна сейчас. Очень хорошо отношусь к Стасу, считаю, что он топ-вратарь, он готов играть в РПЛ. Если бы играл кто-то из молодёжки, я бы переживал. Для команды это было лучше», – сказал Сафонов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».