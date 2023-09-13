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Салихова высказалась об успехах Тедеско со сборной Бельгии

Ранее специалист возглавлял «Спартак».
13 сентября 2023 14:57
автор: Степан Шереметьев

Зарема Салихова, жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением об успехах главного тренера Доменико Тедеско со сборной Бельгии.

«Ему важна атмосфера в команде, микроклимат, за излишнюю эмоциональность, называя наигранностью, а его футбол — скучным и примитивным. Время показало, что примитивными являются российские эксперты, блогеры и пул бывших игроков «Спартака» — носители то ли духа, то ли душка», — приводит слова Салиховой Sport24.

Ранее сборная Бельгии разгромила команду Эстонии в матче 6-го тура квалификационного отбора чемпионата Европы по футболу 2024 года (5:0).

источник: Sport24.ru
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