ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Нет задачи обязательно выиграть Лигу чемпионов». Деку — об амбициях «Барселоны»

В двух подряд сезонах каталонцы не выходили из группы в ЛЧ.
13 сентября 2023 15:04
автор: Виталий Овсянников

Новый спортивный директор «Барселоны» Деку прокомментировал о целях «сине-гранатовых» на еврокубки в текущем сезоне.

«Хави понимает, какое давление на него оказывается. Нет задачи обязательно выиграть Лигу чемпионов, но есть задача быть конкурентоспособными в этом турнире. Мы должны предоставить команде ресурсы для того, чтобы она могла соревноваться с другими командами», — цитирует Деку Mundo Depotrivo.

Напомним, в двух подряд сезонах каталонцы не выходили из группы в ЛЧ. В сезоне-2020/21, «Барселона» вылетела на стадии 1/8 финала турнира. В последний раз сине-гранатовые выигрывали Лигу чемпионов в 2015 году.

источник: El Mundo Deportivo
Ханданович завершит карьеру и будет работать в «Интере»
В составе нерадзурри он выигрывал чемпионат Италии.
13.09.2023 16:04
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Главный тренер сборной Франции поддержал Погба после допингового скандала
Футболист может быть дисквалифицирован на долгий срок.
13.09.2023 15:59
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Игорь Акинфеев: если не продлю контракт с ЦСКА, поеду в Саудовскую Аравию
Легенда столичных армейцев – о завершении карьеры.
13.09.2023 15:52
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Сафонов рассказал о конкуренции с Агкацевым в «Кранодаре»
Партнер вратаря сборной России по клубу дебютировал за «быков» 25 февраля 2021 года.
13.09.2023 15:41
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Бительо сегодня прилетит в Москву для оформления трансфера в «Динамо»
Рыночная стоимость полузащитника составляет около 7 миллионов евро.
13.09.2023 15:22
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Самедов поддержал призыв Карпина уезжать российским футболистам из РПЛ
Мнение экс-полузащитника сборной России.
13.09.2023 15:21
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Спортивный юрист назвала наказание, которое ждет фанатов, пытавшихся сорвать матча отбора к Евро
Анна Анцелиович отметила, что техническое поражение маловероятно в данной ситуации.
13.09.2023 15:06
Футбол
автор: Никита Плохих
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.