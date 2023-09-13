«Нет задачи обязательно выиграть Лигу чемпионов». Деку — об амбициях «Барселоны»

Новый спортивный директор «Барселоны» Деку прокомментировал о целях «сине-гранатовых» на еврокубки в текущем сезоне.

«Хави понимает, какое давление на него оказывается. Нет задачи обязательно выиграть Лигу чемпионов, но есть задача быть конкурентоспособными в этом турнире. Мы должны предоставить команде ресурсы для того, чтобы она могла соревноваться с другими командами», — цитирует Деку Mundo Depotrivo.

Напомним, в двух подряд сезонах каталонцы не выходили из группы в ЛЧ. В сезоне-2020/21, «Барселона» вылетела на стадии 1/8 финала турнира. В последний раз сине-гранатовые выигрывали Лигу чемпионов в 2015 году.