Спортивный юрист назвала наказание, которое ждет фанатов, пытавшихся сорвать матча отбора к Евро

В разговоре с корреспондентом «Советского спорта» спортивный юрист Анна Анцелиович рассказала, какие санкции могут последовать после практически сорванного по вине болельщиков матча Румынии и Косово.



«Если обращаться к дисциплинарному регламенту УЕФА, то я не думаю, что будет идти речь о техническом поражении. Сборная может быть признана ответственной за своих зрителей, но, в первую очередь, речь пойдёт о штрафе. Поэтому я думаю, что такой сильной санкции, как техническое поражение, не будет. Могут запретить посещать несколько матчей болельщикам, это одна из санкций. Но это уже будет на усмотрение комиссии, которая будет проводить расследование. Они предоставят возможность ответить и объясниться сборной. Когда всё оценят в совокупности, будут давать санкцию. Но, в первую очередь, регламент предусматривает штраф», - сказала Анцелиович.



Напомним, игру возобновили спустя 50-минутной паузы, румыны одержали верх со счётом 2:0.