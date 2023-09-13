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Самедов поддержал призыв Карпина уезжать российским футболистам из РПЛ

Мнение экс-полузащитника сборной России.
13 сентября 2023 15:21
автор: Виталий Овсянников

Экс-полузащитник «Локомотива» и «Спартака» Александр Самедов прокомментировал призыв наставника российской национальной сборной Валерия Карпина, в котором он посоветовал игрокам менять РПЛ на зарубежные чемпионаты.

«Согласен со словами Карпина. Чемпионат слабеет. Если у игроков есть возможность уезжать в Европу и играть там, то нужно уезжать. Таким образом футболисты будут сильнее», — сказал Самедов в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, ранее наставник российской национальной сборной Валерий Карпин заявил, что игрокам из России необходимо менять клубную прописку и переходить в команды из зарубежных лиг, чтобы развиваться.

источник: Чемпионат.com
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