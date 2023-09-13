Игорь Акинфеев: если не продлю контракт с ЦСКА, поеду в Саудовскую Аравию

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев порассуждал о скором завершении карьеры.

«Почему меня должны посещать мысли о завершении карьеры, если здоровье позволяет пока играть? Конечно, что-то беспокоит — колено, спина. Но это и понятно: когда ты падаешь с пяти лет, это все не проходит даром. Когда пойму на 100 процентов, что больше не хочу и не готов, то сам скажу: хорош! Контракт с ЦСКА до лета, а там видно будет. А если не предложат новый контракт, в Саудовскую Аравию поеду», - заявил российский голкипер в интервью YouTube-каналу CSKA Podcast.

Напомним, Игорь Акинфеев дебютировал в основном составе армейцев в 2003 году. С 1992 по 2002 год он выступал за детские и юношеские команды ЦСКА. Таким образом, 37-летний голкипер играет за основу красно-синих уже более 20 лет. На его счету более 700 официальных матчей за московский клуб.