Главный тренер сборной Франции поддержал Погба после допингового скандала

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поддержал полузащитника «Ювентуса» Поля Погба, который сдал положительный допинг-тест.

«Я был удивлен, как и вся команда, потому что на Поля снова падает тяжелый груз. Я немного поговорил с ним через сообщения, но позже у меня будет возможность узнать все подробности. Я не уверен, что он сам все знает сейчас достоверно. Это грустно для нас, для всей команды. Верю ли я, что Поль намеренно принимал допинг? Я не могу себе этого представить. Но я его поддержу, у него есть силы и характер, чтобы преодолеть эти очень трудные времена», — цитирует Дешама L'Equipe.

Ранее стало известно, что у хавбека значительно повышен уровень тестестерона в крови.