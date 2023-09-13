ЦСКА готов помочь болельщикам отпроситься с работы на матч с «Сочи» в Кубке России 

ЦСКА пообещал своим фанатам помочь им отпроситься с работы для того, чтобы они смогли посетить матч Кубка России с «Сочи».

«Друзья! Через неделю, 20 сентября, нам нужна будет ваша поддержка! Увы, кубковый матч с «Сочи» пройдёт в рабочее для многих болельщиков время, поэтому мы подготовили официальное письмо от клуба для вашего работодателя», – пишет пресс-служба московской команды.

Сообщается. что каждый болельщик может заполнить анкету и после её оформления на его электронную придёт официальное письмо от армейцев с просьбой отпустить человек на футбольную игру. На документе будут стоять подписи капитана команды Игоря Акинфеева и главного тренера Владимира Федотова.

Очная встреча ЦСКА и «Сочи» пройдёт в Москве, в среду, 20 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.