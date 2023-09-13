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Изидор: болельщики «Локомотива» называют меня предателем, но им лучше обратиться к руководству клуба

Футболист перешёл в «Зенит» на правах аренды.
13 сентября 2023 16:19
автор: Александр Кожевников

Новичок «Зенита», нападающий Вильсон Изидор рассказал о своем отношении к тому, что некоторые болельщики «Локомотива» стали называть его предателем.

«Такие разговоры начинаются всегда, когда какой-то игрок переходит в большой клуб — в «Манчестер Сити» в Англии или в «Ювентус» в Италии. Если говорить о моем случае, то я даже не представлял, что между «Локомотивом» и «Зенитом» есть принципиальное соперничество, что такое будет обсуждаться. В любом случае трансфер был моим желанием — я сообщил руководству «Локомотива», что хочу поменять команду. Решение для меня было простым, ведь «Зенит» — самый большой клуб России. Болельщики «Локомотива» называют меня предателем, но им лучше обратиться к руководству клуба», приводит слова Изидора «Спорт-Экспресс».

Напомним, Изидор перешёл в «Локомотив» в январе 2022 года. За этот период форвард провёл 42 игры, забил 19 голов и оформил семь ассистов.

Изидор присоединился к «Зениту» 9 сентября. «Локомотив» приобрёл его у «Монако» в январе прошлого года.

источник: «Спорт-Экспресс»
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