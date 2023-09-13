«Барселона» предпримет попытку подписать Эрлинга Холанда в 2025 году 

Руководство «Барселоны» рассчитывает побороться за приобретение форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда через два года. Об этом сообщает 90min.

Как утверждает источник, сине-гранатовые надеются, что к этому моменту рыночная стоимость 23-летнего футболиста станет существенно ниже, чем сейчас. Сообщается, что каталонский клуб может заплатить за нападающего «горожан» около 175 миллионов евро. В свою очередь, небесно-голубые не намерены отпускать своего звёздного игрока и сделают всё, чтобы продлить с ним контракт.

Холанд присоединился к «Манчестер Сити» в июле 2022 года. В текущем сезоне за команду Хосепа Гвардиолы он провёл шесть матчей, отличился шестью забитыми мячами и отдал одну результативную передачу.