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«Барселона» предпримет попытку подписать Эрлинга Холанда в 2025 году 

С лета прошлого года норвежец играет за «Манчестер Сити».
13 сентября 2023 16:39
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Барселоны» рассчитывает побороться за приобретение форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда через два года. Об этом сообщает 90min.

Как утверждает источник, сине-гранатовые надеются, что к этому моменту рыночная стоимость 23-летнего футболиста станет существенно ниже, чем сейчас. Сообщается, что каталонский клуб может заплатить за нападающего «горожан» около 175 миллионов евро. В свою очередь, небесно-голубые не намерены отпускать своего звёздного игрока и сделают всё, чтобы продлить с ним контракт.

Холанд присоединился к «Манчестер Сити» в июле 2022 года. В текущем сезоне за команду Хосепа Гвардиолы он провёл шесть матчей, отличился шестью забитыми мячами и отдал одну результативную передачу.

источник: 90min.com
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