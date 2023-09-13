ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Генрих Мхитарян может продлить контракт с «Интером» 

Армянский футболист выступает за миланскую команду с июля 2022 года. 
13 сентября 2023 16:53
автор: Глеб Шевяков

«Интер» намерен предложить полузащитнику команды Генриху Мхитаряну новый контракт. Об этом сообщает журналист Храч Хачатрян в своих соцсетях.

Текущее трудовое соглашение 34-летнего хавбека с «нерадзурри» действует до лета 2024 года.

Мхитарян стал игроком «Интера» в июле прошлого года. Всего за команду Симоне Индзаги он отыграл 52 матча, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Ранее он играл за «Рому», «Шахтёр», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и дортмундскую «Боруссию». Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в шесть миллионов евро.

источник: «Советский спорт»
Форвард «Зенита» Кассьерра признан лучшим игроком клуба в июле и августе 
На счету колумбийца шесть голов за шесть проведённых матчей. 
13.09.2023 17:36
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Крылья Советов» арендовали нападающего ЦСКА
20-летний форвард проведёт в Самаре год.
13.09.2023 17:25
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Ростов» арендовал 18-летнего защитника «Зенита»
Игрок входит в состав юношеской сборной России. 
13.09.2023 17:23
Футбол
автор: Глеб Шевяков
ЭСК признала, что судья Кукуян принял верные решения на матче ЦСКА — «Зенит» 
Комитет разобрал четыре эпизода прошедшей футбольной игры.
13.09.2023 17:15
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Пари НН» решил отдать Кротова в аренду «Алании»
Соглашение рассчитано до зимнего перерыва.
13.09.2023 17:04
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Александр Мостовой объяснил, почему российские футболисты не уезжают играть за рубеж
Такой совет дал Валерий Карпин.
13.09.2023 16:54
Футбол
автор: Максим Скороходов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.