Генрих Мхитарян может продлить контракт с «Интером» 

«Интер» намерен предложить полузащитнику команды Генриху Мхитаряну новый контракт. Об этом сообщает журналист Храч Хачатрян в своих соцсетях.

Текущее трудовое соглашение 34-летнего хавбека с «нерадзурри» действует до лета 2024 года.

Мхитарян стал игроком «Интера» в июле прошлого года. Всего за команду Симоне Индзаги он отыграл 52 матча, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Ранее он играл за «Рому», «Шахтёр», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и дортмундскую «Боруссию». Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в шесть миллионов евро.