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Александр Мостовой объяснил, почему российские футболисты не уезжают играть за рубеж

Такой совет дал Валерий Карпин.
13 сентября 2023 16:54
автор: Максим Скороходов

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поддержал главного тренера национальной команды Валерия Карпина, заявившего, что отечественным футболистам нужно уезжать играть в Европу.

Подобный совет Карпин дал после того, как сборная России сыграла вничью с Катаром (1:1) в товарищеском матче.

«Этот совет я давал ещё лет 15 назад, когда ещё наши ребята были ещё более-менее востребованы. И многие бы уезжали, если бы не было тепличных условий тут, которые искусственно были созданы. Мы уезжали, когда Советский Союз развалился, молодыми уезжали в 20-21 год. И поэтому мы играли по 10-15 лет на высоком уровне», приводит «РИА Новости» слова Мостового.

Ранее национальная команда провела два матча с олимпийской сборной Египта, один из которых проиграла (1:2), а второй закончился ничьей (1:1).

источник: «РИА Новости»
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