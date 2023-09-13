Александр Мостовой объяснил, почему российские футболисты не уезжают играть за рубеж

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поддержал главного тренера национальной команды Валерия Карпина, заявившего, что отечественным футболистам нужно уезжать играть в Европу.

Подобный совет Карпин дал после того, как сборная России сыграла вничью с Катаром (1:1) в товарищеском матче.

«Этот совет я давал ещё лет 15 назад, когда ещё наши ребята были ещё более-менее востребованы. И многие бы уезжали, если бы не было тепличных условий тут, которые искусственно были созданы. Мы уезжали, когда Советский Союз развалился, молодыми уезжали в 20-21 год. И поэтому мы играли по 10-15 лет на высоком уровне», — приводит «РИА Новости» слова Мостового.

Ранее национальная команда провела два матча с олимпийской сборной Египта, один из которых проиграла (1:2), а второй закончился ничьей (1:1).