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«Пари НН» решил отдать Кротова в аренду «Алании»

Соглашение рассчитано до зимнего перерыва.
13 сентября 2023 17:04
автор: Степан Шереметьев

Нападающий «Пари НН» Вячеслав Кротов перешел в «Аланию» на правах аренды. Арендное соглашение рассчитано до зимнего перерыва.

Форвард является воспитанником астраханского футбола. Выступал за молодежные клубы московского «Динамо». Первый профессиональный контракт подписал с «Волгарем» в 2011 году.

Выступал за такие клубы, как «Спартак», «Уфа» и «Пари НН». С 2015 года Кротов провел за «Уфу» 167 матчей, забил 14 голов и отдал 17 голевых передач. В составе нижегородского клуба записал на свой счет два гола. В рамках Премьер-лиги игрок провел 181 матч.

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