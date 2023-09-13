ЭСК признала, что судья Кукуян принял верные решения на матче ЦСКА — «Зенит» 

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) оценила работу арбитра Павла Кукуяна на матче 7-го тура чемпионата России, в котором ЦСКА на своём поле сыграл вничью с «Зенитом» (1:1). Решения судьи по четырём эпизодам были признаны верными. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

По информации источника, арбитр верно не назначил три пенальти в ворота ЦСКА на 37-й, 75-й и 83-й минутах встречи. В первом тайме игра рукой со стороны футболиста армейцев не была зафиксирована, так как она находилась в естественном положении. Два других эпизода произошли в единоборствах и соперники были в равных условиях, поэтому фолы также не были зафиксированы.

Кроме того, ЭСК признал, что судья правильно не удалил с поля защитника московского клуба Виллиана Рошу на 90+3-й минуте матча в связи с тем, что нарушение бразильца, схватившего полузащитника питерцев Александра Ерохина за горло, рассматривается как неспортивное поведение и наказывается жёлтой карточкой.

После семи сыгранных матчей ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. «Зенит» находится на четвёртой строчке, имея в своём активе 14 баллов.