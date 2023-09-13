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«Ростов» арендовал 18-летнего защитника «Зенита»

Игрок входит в состав юношеской сборной России. 
13 сентября 2023 17:23
автор: Глеб Шевяков

Защитник «Зенита» Илья Кирш присоединился на правах аренды к «Ростову». Об этом сообщает пресс-служба жёлто-синих.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2023/2024.

«18-летний центральный защитник «Зенита» и сборной России U-19 присоединился к нашей команде. Илья – воспитанник «Зенита», выступал за вторую команду клуба, в последнее время всё чаще привлекался к работе с основной. Приветствуем Илью в «Ростове» и желаем хорошей игры», — пишет пресс-служба ростовчан.

Кирш является воспитанником «Зенита». В текущем сезоне за вторую команду сине-бело-голубых он провёл шесть матчей и не отметился результативными действиями. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет в 150 тысяч евро. В марте 2023 года он дебютировал за сборную России возрастом до 19 лет.

источник: ФК «Ростов»
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