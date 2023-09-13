«Крылья Советов» арендовали нападающего ЦСКА

«Крылья Советов» взяли в аренду нападающего ЦСКА Егора Ушакова.

20-летний футболист будет играть за клуб из Самары до конца текущего сезона, но «Крылья Советов» договорились с ЦСКА о праве выкупа игрока. Форвард взял 41-й номер.

– Мы давно следим за Егором и рады, что смогли договориться по его переходу в нашу команду. Это молодой и талантливый игрок. Он доказал еще во время сборов, что ему подходит тот футбол, в который играют «Крылья». Ушаков способен сыграть на любой позиции в атаке – это важный момент. Мы верим в то, что Егор принесет много пользы «Крыльям Советов», - приводит пресс-служба клуба слова спортивного директора Сергея Корниленко.

За основную команду ЦСКА 20-летний форвард провёл 13 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу.