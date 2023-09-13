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«Крылья Советов» арендовали нападающего ЦСКА

20-летний форвард проведёт в Самаре год.
13 сентября 2023 17:25
автор: Максим Скороходов

«Крылья Советов» взяли в аренду нападающего ЦСКА Егора Ушакова.

20-летний футболист будет играть за клуб из Самары до конца текущего сезона, но «Крылья Советов» договорились с ЦСКА о праве выкупа игрока. Форвард взял 41-й номер.

– Мы давно следим за Егором и рады, что смогли договориться по его переходу в нашу команду. Это молодой и талантливый игрок. Он доказал еще во время сборов, что ему подходит тот футбол, в который играют «Крылья». Ушаков способен сыграть на любой позиции в атаке – это важный момент. Мы верим в то, что Егор принесет много пользы «Крыльям Советов», - приводит пресс-служба клуба слова спортивного директора Сергея Корниленко.

За основную команду ЦСКА 20-летний форвард провёл 13 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

источник: «Советский спорт»
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