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Форвард «Зенита» Кассьерра признан лучшим игроком клуба в июле и августе 

На счету колумбийца шесть голов за шесть проведённых матчей. 
13 сентября 2023 17:36
автор: Глеб Шевяков

Лучшим игроком «Зенита» по итогам июля и августа был признан нападающий Матео Кассьерра. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

В течение двух месяцев 26-летний футболист сыграл шесть матчей в составе петербуржцев в РПЛ, в который забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

«Зенит» купил Кассьерру у «Сочи» в июле прошлого года за четыре с половиной миллиона евро. Всего за питерский клуб он провёл 45 игр, отличился 12 забитыми мячами и 11 ассистами. Его контракт с петербуржцами рассчитан до конца сезона-2024/2025.

источник: ФК «Зенит»
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