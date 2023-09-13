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Агент Гайча сообщил о невозможности перехода футболиста в «Сочи»

Ранее сообщалось, что сочинский клуб рассматривает аргентинца в качестве альтернативы Алехандро Кабесе. 
13 сентября 2023 17:52
автор: Глеб Шевяков

Агент Пабло Каро, представляющий интересы форварда ЦСКА Адольфо Гайча, опроверг слухи о том, что его клиент может перейти в «Сочи».

Ранее появилась информация, что «барсы» намерены арендовать 24-летнего игрока у армейцев, так как у потенциального новичка клуба нападающего Алехандро Кабесы обнаружились проблемы со здоровьем.

«Никаких переговоров нет. Более того, трансфер Гайча в «Сочи» невозможен в принципе. Игрок не поедет туда», – приводит слова агента Sport24.ru.

Гайч присоединился к ЦСКА в августе 2020 года. В текущем сезоне за команду Владимира Федотова он сыграл семь матчей и отдал одну результативную передачу. Его контракт с красно-синими действует до конца 2025 года. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 1,8 миллиона евро.

источник: Sport24.ru
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