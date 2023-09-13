ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Григорян: российский футбол сегодня — это не РПЛ и не сборная, а Вторая лига

Сборная неудачно съездила на Ближний Восток.
13 сентября 2023 17:53
автор: Александр Кожевников

Бывший тренер «Кубани» Александр Григорян заявил, что в условиях отстранения от международных соревнования обсуждение матчей сборной России стало неактуальным.

«Я только из Первого дивизиона, где есть столько проблем для развития нашего футбола, что мне тема сборной неинтересна. Тема сборной сейчас неактуальна. Мне кажется, что журналисты это обсуждают из-за отсутствия европейских соревнований, но это бессмысленно. Толку обсуждать то, где нет мотивации?

В России практически не освещается ФНЛ. Сейчас есть Золотая и Серебряная зоны. Вторая лига настолько сложным турниром стала, что получилась реальная прослойка между Первой и Второй лигой. Но вам же это всё неинтересно. А Вторая лига — это сегодня и есть российский футбол. Сегодня российский футбол — это не РПЛ и не сборная. Как может сборная сейчас заслуживать внимания, если нет соревнований? Разговоры по поводу сборной, что правильно или неправильно, настолько для меня дикие. Потому что столько у нас сейчас проблем в развитии футбола, что даже не хочется на тему сборной высказываться», приводит слова Григоряна Sport24.

Сборная России сыграла три товарищеских матча — два с олимпийской сборной Египта и один с командой Катара. В двух была зафиксирована ничья, один из матчей с Египтом россияне проиграли.

источник: Sport24.ru
Фернанду Сантуш отправлен в отставку с должности главного тренера сборной Польши 
Португалец руководил польской национальной командой на протяжении девяти месяцев. 
13.09.2023 19:06
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Грэм Поттер отказался занять пост главного тренера «Рейнджерса»
В апреле текущего года специалист был уволен из «Челси».
13.09.2023 18:57
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Турецкий «Ризеспор» может арендовать нападающего ЦСКА Гайча
Форварда ждут уже сегодня.
13.09.2023 18:50
Футбол
автор: Максим Скороходов
Гаджиев прокомментировал итоги матча сборной России с Катаром
Встреча завершилась вничью.
13.09.2023 18:49
Футбол
автор: Александр Кожевников
Бут оценил перспективы Леонида Слуцкого вернуться к тренерской деятельности 
Российский специалист находится без работы в футболе с ноября прошлого года. 
13.09.2023 18:28
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Бывшая первая ракетка мира Свёнтек снялась с предстоящего турнира в Гвадалахаре 
Соревнования состоятся во второй половине сентября.
13.09.2023 18:01
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Тимощук рассказал о работе клуба по внедрению воспитанников в основную команду «Зенита»
Клуб из Санкт-Петербурга идёт на втором месте в РПЛ.
13.09.2023 17:56
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.