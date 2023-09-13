Григорян: российский футбол сегодня — это не РПЛ и не сборная, а Вторая лига

Бывший тренер «Кубани» Александр Григорян заявил, что в условиях отстранения от международных соревнования обсуждение матчей сборной России стало неактуальным.

«Я только из Первого дивизиона, где есть столько проблем для развития нашего футбола, что мне тема сборной неинтересна. Тема сборной сейчас неактуальна. Мне кажется, что журналисты это обсуждают из-за отсутствия европейских соревнований, но это бессмысленно. Толку обсуждать то, где нет мотивации?

В России практически не освещается ФНЛ. Сейчас есть Золотая и Серебряная зоны. Вторая лига настолько сложным турниром стала, что получилась реальная прослойка между Первой и Второй лигой. Но вам же это всё неинтересно. А Вторая лига — это сегодня и есть российский футбол. Сегодня российский футбол — это не РПЛ и не сборная. Как может сборная сейчас заслуживать внимания, если нет соревнований? Разговоры по поводу сборной, что правильно или неправильно, настолько для меня дикие. Потому что столько у нас сейчас проблем в развитии футбола, что даже не хочется на тему сборной высказываться», — приводит слова Григоряна Sport24.

Сборная России сыграла три товарищеских матча — два с олимпийской сборной Египта и один с командой Катара. В двух была зафиксирована ничья, один из матчей с Египтом россияне проиграли.