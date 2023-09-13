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Тимощук рассказал о работе клуба по внедрению воспитанников в основную команду «Зенита»

Клуб из Санкт-Петербурга идёт на втором месте в РПЛ.
13 сентября 2023 17:56
автор: Александр Кожевников

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал о работе клуба по внедрению воспитанников в основную команду.

«Работает ли академия «Зенита»? Ребят, задавайте эти вопросы руководству. Я здесь-то при чём? У нас воспитанники играют, если вы видите. Играют в основной команде — уходят, приходят. Мы всегда стараемся использовать воспитанников в первой команде и всегда берём их на сборы», — приводит «РБ Спорт» слова Тимощука.

«Зенит» после семи туров Российской премьер-лиги сезона-2023/2024 занимает второе место в таблице, набрав 14 очков.

источник: «РБ-Спорт»
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