Тимощук рассказал о работе клуба по внедрению воспитанников в основную команду «Зенита»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал о работе клуба по внедрению воспитанников в основную команду.

«Работает ли академия «Зенита»? Ребят, задавайте эти вопросы руководству. Я здесь-то при чём? У нас воспитанники играют, если вы видите. Играют в основной команде — уходят, приходят. Мы всегда стараемся использовать воспитанников в первой команде и всегда берём их на сборы», — приводит «РБ Спорт» слова Тимощука.

«Зенит» после семи туров Российской премьер-лиги сезона-2023/2024 занимает второе место в таблице, набрав 14 очков.