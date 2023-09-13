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Бывшая первая ракетка мира Свёнтек снялась с предстоящего турнира в Гвадалахаре 

Соревнования состоятся во второй половине сентября.
13 сентября 2023 18:01
автор: Глеб Шевяков

Вторая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек сообщила, что не выступит на предстоящем турнире категории WTA-1000, который пройдёт в Гвадалахаре (Мексика).

Соревнования в Мексике стартуют 17 сентября и продлятся до 23-го числа того же месяца.

«Привет, ребята! К сожалению, мне придётся сняться с турнира в Гвадалахаре из-за смены графика. Мне необходимо прислушиваться к своему организму, поскольку сезон очень напряжённый. У нас в приоритете – отыграть его до конца в добром здравии, без риска получить травму. Увидимся в Токио», — написала 22-летняя спортсменка в своих соцсетях.

В Токио пройдёт турнир категории WTA-500. Дата проведения – с 25 сентября по 1 октября.

В понедельник, 11 сентября, Свёнтек потеряла лидерство в рейтинге WTA, уступив первое место представительнице Беларуси Арине Соболенко.

источник: «Советский спорт»
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