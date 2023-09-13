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Бут оценил перспективы Леонида Слуцкого вернуться к тренерской деятельности 

Российский специалист находится без работы в футболе с ноября прошлого года. 
13 сентября 2023 18:28
автор: Глеб Шевяков

Экс-защитник «Ростова» и «Крыльев Советов» Мэтью Бут заявил, что Леонид Слуцкий станет лучшим тренером России после того, как вернётся к тренерской деятельности, а также прокомментировал его участие в юмористических шоу.

«Я знаю, что он стал комиком. Не удивлен! Почему? Потому что Леонид Викторович — персонаж, талантливый во всем. Его юмор — топ, мне он очень нравится. Юмор тоже очень важен в футболе. Уверен, что вся история с его участием в различных передачах не помешает ему вернуться в тренерство. Можно сказать, он станет лучшим тренером России, когда вернется! Вот увидите», — приводит слова южноафриканца «РБ Спорт».

Слуцкий покинул пост главного тренера «Рубина» в ноябре 2022 года и с тех пор не тренирует. В настоящее время он является ведущим юмористической программы «Ну так нельзя, ###» на YouTube-канале «Коммент.Шоу» совместно с нападающим «Локомотива» Артёмом Дзюбой.

источник: «РБ-Спорт»
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