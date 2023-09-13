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Гаджиев прокомментировал итоги матча сборной России с Катаром

Встреча завершилась вничью.
13 сентября 2023 18:49
автор: Александр Кожевников

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев поделился мнением об игре национальной команды в товарищеском матче со сборной Катара (1:1).

«Уровень игры с Катаром был выше, нежели в матче с Египтом. Однако национальная сборная не сыграла на своих максимальных возможностях. Подтверждение тому было в конце, когда мы пропустили гол и появилась необходимость отыграться. Но тогда и возросли скорости, наша команда стала более агрессивной. Благодаря этому удалось сравнять счет и выровнять игру, сгладить то серое впечатление, которое осталось от других временных отрезков матча. Я бы не стал никого выделять, потому что никто не сыграл на достаточно высоком уровне», — цитирует Гаджиева RT.

Напомним, 12 сентября российская сборная сыграла вничью (1:1) против сборной Катара. На 70-й минуте первый гол забил нападающий сборной Катара Ахмед Алаэльдин. На 90-й минуте встречи сборной России удалось сравнять счёт — отличился Александр Солдатенков.

источник: «RT на русском»
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