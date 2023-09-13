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Грэм Поттер отказался занять пост главного тренера «Рейнджерса»

В апреле текущего года специалист был уволен из «Челси».
13 сентября 2023 18:57
автор: Глеб Шевяков

Бывший главный тренер «Челси» Грэм Поттер отказался от аналогичной должности в «Рейнджерс». Об этом сообщает The Sun.

Как утверждает источник, руководство шотландского клуба недовольны выступлением команды в начале нынешнего сезона и начали поиск замены для действующего наставника «плюшевых мишек» Майкла Била. Сообщается, что фаворитом на этот пост считался 48-летний специалист, но англичанин отказался от работы в Шотландии.

Поттер находится без работы с апреля 2023 года после того, как был отправлен в отставку с должности главного тренера «Челси». Ранее он руководил «Брайтоном», «Суонси» и «Эстерсундом».

источник: The Sun
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