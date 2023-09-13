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Фернанду Сантуш отправлен в отставку с должности главного тренера сборной Польши 

Португалец руководил польской национальной командой на протяжении девяти месяцев. 
13 сентября 2023 19:06
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер сборной Польши Фернанду Сантуш отправлен в отставку. Об этом сообщает пресс-служба Польского футбольного союза.

Под руководством 68-летнего специалиста европейская национальная команда провела шесть матчей и потерпела три поражения. Его бывшие подопечные в настоящее время располагаются на четвёртой строчке в отборочной группе Е на чемпионат Европы 2024 года, уступая по очкам сборным Молдовы, Чехии и Албании.

Ранее Сантуш на протяжении восьми лет работал на посту главного тренера сборной Португалии и привёл команду к победе на чемпионата Европы 2016 года, а также выиграл Лигу Наций.

источник: Футбольный союз Польши
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