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Бывший игрок сборной Испании Нолито завершил карьеру 

Форвард сыграл за испанскую национальную команду 16 матчей. 
Бывший игрок сборной Испании Нолито завершил карьеру 
13 сентября 2023 19:19
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Экс-нападающий сборной Испании и «Манчестер Сити» Нолито объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Я обращаюсь ко всем вам со смесью эмоций, которые трудно описать. Пришло время, когда я должен попрощаться со страстью, которая была моей жизнью на протяжении стольких лет — футболом. Мне посчастливилось наслаждаться этим замечательным видом спорта на самом высоком уровне. Спасибо тебе большое, футбол! Прощайте!», — написал 36-летний футболист в своих соцсетях.

За свою клубную карьеру Нолито успел поиграть за «Манчестер Сити», «Сельту», «Севилью», «Бенфику», «Гранаду» и «Ибицу». Он стал чемпионом Испании с «Барселоной» будучи игроком дубля. В сборной Испании он провёл 16 встреч, в которых забил шесть голов и отдал семь результативных передач.

источник: «Советский спорт»
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