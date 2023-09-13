«Аль-Араби» объявил о трансфере полузащитника Марко Верратти из «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти перешёл в «Аль-Араби». Об этом сообщает пресс-служба катарского клуба.

Ранее появилась информация, что сумма сделки по 30-летнему футболисту составит 50 миллионов евро, а итальянский футболист подпишет контракт с новым клубом на три года и будет получать 30 миллионов евро за один сезон.

Верратти играл в составе «ПСЖ» с 2012 года. Всего за красно-синих хавбек провёл 416 матчей, отметился 11 забитыми мячами и отдал 61 результативную передачу. Он является девятикратным чемпионом Франции и шестикратным обладателем Кубка страны.