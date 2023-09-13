Денис Глушаков оценил свои шансы вернуться в большой футбол 

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков высказался о возможности вернуться в профессиональный футбол.

По окончании сезона-2022/2023 российский футболист покинул «Пари НН» и в настоящее время выступает в Медиалиге за «БроукБойз».

«Игра в Медиалиге не в новинку. В «Химках» совмещал это. Просто для поддержания формы буду играть. Тренируюсь и играю по два раза в день. Если честно, устал от всяких игр, работаю без выходных! Надеюсь ли на что-то большее, чем Медиалига? Посмотрим, ещё время есть. Начнутся игры, отставки какие-то пойдут, ещё что-то. Посмотрим, время покажет. Пока не могу ничего сказать», – приводит слова Глушакова «Спорт-Экспресс».

В прошлом сезоне Глушаков в составе «Пари НН» принял участие в девяти матчах и отметился одним забитым мячом. Ранее в карьере он выступал за «Химки», «Ахмат», «Спартак» и «Локомотив». Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 400 тысяч евро. В составе сборной России на его счету 57 игр и пять голов.