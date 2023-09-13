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Анатолий Тимощук: Вендел извинился перед командой за опоздание

Футболист пропустил сборы «Зенита».
13 сентября 2023 19:49
автор: Александр Кожевников

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук высказался об игре полузащитника команды Вендела.

«Вендел извинился перед командой за опоздание. Сейчас он работает, и мы видим, с каким настроением и рвением он помогает команде добиваться результата. Наказание? Он извинился. В том числе есть рычаги финансовые, когда футболист платит штраф за то, что он нарушил регламент сбора команды и подготовки», — приводит слова Тимощука «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне РПЛ Вендел принял участие в четырёх матчах «Зенита», в которых оформил 2+2 по системе «гол+пас». Действующий контракт 26-летнего хавбека с петербуржцами рассчитан до 30 июня 2027 года.

Напомним, бразилец перешёл из «Спортинга» в «Зенит» в октябре 2020 года за 20,30 миллиона евро.

источник: «Спорт-Экспресс»
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